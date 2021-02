Brilha pelo Sporting e é destaque em Espanha: "Eu disse quando assinei..."

Adán aborda o bom momento de leão ao peito e já sonha com a seleção espanhola.

Reforço do Sporting para esta temporada, Adán tem-se destacado na baliza do Sporting e até já sonha com a presença no próximo Europeu ao serviço de Espanha.

"Quando assinei disse que chegava no meu melhor momento. Vinha de cinco anos a jogar no Bétis e de dois no Atlético, vivendo a experiência de estar numa equipa campeã", afirmou o guardião espanhol em entrevista ao jornal Marca.

A possibilidade de ser chamado por Luis Enrique, selecionador espanhol, é algo que não coloca de parte. "Sempre tive esse objetivo. Conheço todas as categorias inferiores da seleção e gostava de chegar à principal. Mas isso só acontece com muito trabalho, esforço e tempo. O facto de estar numa equipa como o Sporting faz com que as possibilidades cresçam", vincou.