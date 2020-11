Brasileiros apontam Renan ao Flamengo

Renan Ribeiro não faz parte dos planos do Sporting

Guarda-redes, que está na equipa B do Sporting, na mira do emblema do Rio de Janeiro

Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting que não faz parte dos planos, estando inclusivamente a trabalhar com a equipa B do clube, foi esta sexta-feira associado do Flamengo, revela o jornal "O Dia".

Ao que O JOGO apurou, o interesse dos cariocas é, de facto, real, mas os leões só o libertam num de dois contextos: ou em definitivo ou num empréstimo com opção obrigatória. A janela de transferências no Brasil fecha na segunda-feira, para jogadores vindos do estrangeiro.

Renan, contratado ao Estoril, está ligado aos verdes e brancos até junho de 2023.