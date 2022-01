O jovem formado nos leões mostrou o seu esplendor contra o Vizela e ameaça a titularidade do oito.

A luta pela titularidade no meio-campo do Sporting está ao rubro. Depois das boas exibições de Ugarte quando Palhinha esteve lesionado, contra o Vizela foi a vez de Daniel Bragança dar nas vistas, no lugar habitualmente de Matheus Nunes, e baralhar as contas do onze.