Bragança e o triunfo em Vizela: "Resposta à derrota com o Santa Clara foi dada"

Daniel Bragança, médio português do Sporting

Declarações do médio português do Sporting em reação ao triunfo, por 0-2, para o qual contribuiu com um golo, sobre o anfitrião Vizela, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin

Superioridade e justiça: "Não começámos muito bem, concordo [com a pergunta], [há que dar] mérito ao Vizela. Mas, depois, assentámos e, a partir daí, controlámos até ao final do jogo. Nessa altura, o Vizela conseguiu chegar mais vezes à baliza mas o jogo foi bem conseguido e a vitória justa.

Golo marcado ao Vizela: "É sempre bom marcar, estou muito feliz por ajudar a equipa. Jogo a jogo, vamos seguir em frente [no campeonato]."

Derrota com o Santa Clara fica para trás: "Acontece... Nem sempre conseguimos estar ao nosso melhor, tentámos [vencer], mas há dias assim. Hoje, no início da segunda volta [da Liga Bwin], era importante ganhar e dar uma boa resposta depois do [desaire contra o] Santa Clara e foi dada."