Bragança condicionado e Hjulmand acelera integração

O médio português continua à parte, depois de ter sofrido um choque de cabeça no jogo com o Vizela. Hjulmand cada vez mais perto da estreia

O Sporting volta a jogar sexta-feira, deslocando-se a Rio Maior para defrontar, às 20h15, o Casa Pia. A dois dias do jogo, no treino desta manhã, Rúben Amorim ainda não pode contar com Daniel Bragança, médio que foi titular na partida com o Vizela, tendo sido substituído ao intervalo após sofrer um choque de cabeça. Esta quarta-feira, o jogador português voltou a fazer treino condicionado e está, por isso, ainda em dúvida para o próximo encontro.

Oficializado como reforço no domingo, Hjulmand está, por sua vez, a acelerar a integração na equipa e a perspetiva é que possa estrear-se já depois de amanhã. O médio dinamarquês foi contratado para substituir Ugarte e pode até surgir já a titular se Amorim não quiser recuar Pedro Gonçalves para o meio-campo.

Ainda em relação ao plantel, todos os restantes jogadores estão disponíveis, nomeadamente Nuno Santos que falhou por lesão a primeira jornada, à excecção de St. Juste cujo regresso aos relvados está ainda demorado.

Amanhã realiza-se novo treino pelas 10h00 e às 19h00, em Alvalade, o técnico dos leões fará a antevisão ao encontro do dia seguinte frente aos gansos.