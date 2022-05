Bom indício sobre Sarabia: Sporting saiu quase sempre a ganhar quando perdeu o goleador

Nas seis ocasiões em que viu partir o artilheiro da época anterior, os verde e brancos tiveram pontaria no mercado. Só Montero, em 2013/14, não ultrapassou Van Wolfswinkel, mas tiveram médias... iguais

Pablo Sarabia sagrou-se rei dos artilheiros na equipa do Sporting, com 21 concretizações, superando por seis golos Pedro Gonçalves que fora o melhor marcador da equipa no ano anterior, com 23. Mas, como é sabido, o internacional espanhol vai-se embora e mesmo havendo no plantel de Amorim candidatos à sucessão no título goleador - Pote, Paulinho e até Edwards que chegou em janeiro já a pensar na saída de Sarabia - uma das prioridades do clube é o reforço do ataque e encontrar um novo goleador - não esquecendo que Slimani também vai deixar Alvalade e Tiago Tomás não regressa.