"Bolha" do Sporting rebentou e testes passam a ser diários por conta da Liga Europa

Redoma algarvia não chegou e infetados já são 12 (9 atletas). Controlo aperta para Liga Europa não ficar comprometida.

O Sporting isolou-se numa "bolha" para cortar cadeias de transmissão da covid-19 e assim travar o número crescente de casos no grupo, com a clara intenção de disputar todas as partidas agendadas, mas os esforços foram infrutíferos e ontem mais um jogador e um elemento do staff deram positivo.

Assim, o emblema verde e branco apertou ainda mais as regras e o controlo - que será agora diário no que diz respeito a testes de despistagem - de forma a assegurar que não fiquem em risco mais jogos, nomeadamente o da Liga Europa contra o Aberdeen na próxima quinta-feira, depois de o primeiro de 2020/21 já ter sido adiado (a partida contra o Gil Vicente, para a I Liga, que estava agendada para este sábado).

A equipa verde e branca ficou a saber que caso derrote o Aberdeen, terá como rival no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa o vencedor do LASK Linz (Áustria)-Dunajska Streda (Eslováquia). Mas fundamental é conseguir ir a jogo contra os escoceses e a UEFA estipulou que são as autoridades locais a fazer o controlo sanitário e a determinar um eventual isolamento completo de um plantel. Foi isso mesmo que a DGS fez com a seleção de sub-21 da Bielorrússia quando há semanas apresentou seis casos positivos, impedindo-a de ir a jogo contra Portugal (o jogo ainda não tem nova data). Em provas de clubes, já houve três equipas eliminadas em circunstâncias semelhantes (Slovan Bratislava, Prishtina e ainda KF Drita), pois estavam também como visitantes e as autoridades locais não lhes permitiram ir a jogo com casos positivos. Neste particular, o facto de os verdes e brancos poderem isolar os infetados longe do grupo, em suas casas, joga a favor da equipa portuguesa.

O Sporting recebe na quinta-feira, dia 24, o Aberdeen na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. A UEFA deixa à responsabilidade das autoridades locais o controlo sanitário

Após surgir o primeiro caso no grupo verde e branco no sábado, já houve mais quatro baterias de testes. Quando a lista chegou às dez pessoas (oito jogadores, o técnico Rúben Amorim e o diretor clínico João Pedro Araújo), a opção passou por, na quarta-feira, voltar a Lagos, no Algarve, onde se realizou o estágio de pré-temporada, para se passar a trabalhar em isolamento total. Viajaram 19 jogadores, mas como o período de incubação ainda estava vigente, havia sempre o risco de surgirem mais contagiados no grupo, como veio a verificar-se ontem. São já 12 os casos positivos (dos quais nove são jogadores) e o atleta que se juntou ontem à lista apresentou sintomas. Embora os casos positivos tenham aumentado mesmo numa redoma, o leão trabalha com as autoridades sanitárias e seguindo os devidos protocolos.