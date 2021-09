Bola nos pés dos velocistas: a receita para o Sporting travar o Dortmund

Haaland, à direita, é a principal arma do Dortmund

Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefeld, garante que há caminhos para travar a máquina alemã.

O futebol alemão e o Dortmund não têm segredos para Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefeld com funções abrangentes que vão desde o scouting à negociação com reforços.

A O JOGO, o português com anos de futebol germânico faz o raio-x do adversário desta noite dos leões na Liga dos Campeões e dá conta das fragilidades a explorar, tal como dos perigos a ter em conta e das possíveis formas de o controlar.