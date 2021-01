Médio do Sporting viu um amarelo e vai falhar o dérbi frente ao Benfica. No final do jogo, Palhinha não conteve as lágrimas.

Palhinha viu um amarelo ao minuto 79 do Boavista-Sporting, três minutos depois de ter sido lançado por Rúben Amorim no jogo do Bessa e vai falhar o dérbi com o Benfica.

No final do encontro, que os leões venceram por 2-0, o médio não escondeu a tristeza e frustração e deixou o campo em lágrimas por não poder ajudar a equipa frente aos encarnados.