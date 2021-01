Boa notícia para Rúben Amorim: Sporting sem novos casos de covid-19

Bruno Tabata é o único jogador em isolamento, por ter testado positivo na semana passada.

Após a conquista da Taça da Liga, uma boa notícia para Rúben Amorim antes do duelo com o Boavista, referente à 15.ª jornada do campeonato: a mais recente ronda de testes levada a cabo no plantel do Sporting não detetou qualquer novo caso de covid-19.

O único jogador em situação de isolamento é, por isso, Bruno Tabata, que testou positivo na semana passada e ainda não entra nas contas para o jogo do Bessa, marcado para as 21h15 de terça-feira.

De salientar ainda que Amorim - expulso na final com o Braga - não poderá contar com Pedro Gonçalves, que vai cumprir castigo por ter visto o cartão vermelho no encontro de sábado, com os arsenalistas.