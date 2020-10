Boa notícia para Rúben Amorim: defesa composta para o clássico

Feddal treinou-se integrado no grupo, sob vigilância médica, e deve ser titular no sábado.

As dúvidas quanto à utilização de Zouhair Feddal no clássico de sábado, pelas 20h30, no José Alvalade, frente ao FC Porto, são cada vez menores, isto porque o defesa-central internacional marroquino, na quarta-feira, já se treinou de forma integrada com o grupo de trabalho, ainda que sob vigilância médica.

O experiente defensor contratado ao Bétis de Sevilha caminha assim a passos largos para recuperar de um hematoma na zona abdominal esquerda, cuja gravidade acentuou-se em Portimão, na derradeira jornada da Liga, impossibilitando a sua presença nos compromissos da seleção de Marrocos.

Rúben Amorim, ao que tudo indica, poderá assim, a confirmar-se o restabelecimento de Feddal, alinhar com o lote de três defesas-centrais que tem vindo a escalar nos primeiros jogos da temporada, onde estão integrados Neto e o capitão Coates. Como alternativa a estes elementos estará apenas Gonçalo Inácio, uma vez que Eduardo Quaresma prossegue o seu plano de recuperação à fratura lombar, contraída quando esteve ao serviço da seleção de sub-20, estimando-se uma paragem competitiva entre quatro a seis semanas.

Quem também será opção para o técnico leonino, salvo qualquer recaída, é Jovane. Na quarta-feira, o camisola 77 treinou-se também de forma integrada, com vigilância médica, e as indicações que tem vindo a dar apontam para a sua total disponibilidade no clássico de sábado. Fora das opções deverá ficar o avançado Andraz Sporar. O internacional esloveno prossegue com o tratamento à tendinite no adutor da coxa direita, ele que chegou a deslocar-se ao seu país para que os médicos da federação eslovena avaliassem o seu estado físico, acabando por ser dispensado dos compromissos com o Kosovo e Moldávia.