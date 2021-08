Boa notícia para o Sporting: Nuno Mendes já treinou sem limitações

Nuno Mendes estava a recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo e, esta quarta-feira, foi reintegrado no grupo.

O internacional português Nuno Mendes já trabalhou integrado com a equipa do Sporting, na preparação do jogo de sábado com o Belenenses, da terceira jornada da Liga Bwin.

O lateral esquerdo, de apenas 19 anos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, ainda antes do arranque do campeonato, a 4 de agosto, e falhou os jogos com o Vizela e Braga, triunfos em casa por 3-0 e fora por 2-1, respetivamente.

Hoje, o Sporting revelou que o defesa volta a estar disponível, numa sessão de treino em que o técnico Rúben Amorim "contou com todo o plantel à disposição".

A equipa volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, à porta fechada, dois dias antes de receber o Belenenses (20:30).