Bilhetes para o Juventus-Sporting à venda na quinta-feira e leões deixam um alerta

Sporting visita a "Vecchia Signora" a 13 de abril

O Sporting vai colocar os bilhetes para a deslocação a Turim, onde defronta a Juventus a 13 de abril, à venda a partir de quinta-feira, 30 de março.

"Até dia 9 de abril, cada cartão de Sócio válido com a quota março de 2023 regularizada permite a compra apenas de um bilhete ao preço unitário de 45 euros", pode ler-se no site do emblema leonino.

"A venda termina às 20h00 de 11 de abril ou antes, caso esgotem os bilhetes correspondentes aos cinco por cento da lotação do Estádio que o Sporting solicitou de acordo com os regulamentos da competição", lê-se ainda.

O Sporting avisa ainda os seus adeptos para terem "uma conduta total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting e transformando o jogo em Turim num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa verde e branca uma possível e desejada meia-final da Liga Europa", lembrando a sanção aplicada pela UEFA - entretanto suspensa - a 3 de março:

"Conforme foi anunciado no comunicado do dia 3 de março, o Sporting foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato", alerta o clube.