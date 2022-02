Sporting vendeu os 2500 bilhetes a que tinha direito para o clássico de sexta-feira no reduto do FC Porto.

O Sporting colocou à venda na segunda-feira os cerca de 2500 bilhetes para o jogo de sexta-feira no Estádio do Dragão, correspondentes a 5% da lotação do recinto, e esta terça-feira informou que os mesmos já estavam esgotados.

Os ingressos tinham o preço único de 31 euros.

Com a limitação natural da condição de visitante, o Sporting terá a habitual franja de apoio neste clássico.