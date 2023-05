Marcelo Bielsa, novo selecionador do Uruguai, vai chamar Franco Israel

Vai aproveitar os particulares frente à Nicarágua (dia 15 de junho) e Cuba (dia 21) para observar vários jogadores que não tem sido chamados à Celeste e o guarda-redes do Sporting é um deles.

Franco Israel será uma das grandes novidades na primeira convocatória de Marcelo Bielsa como selecionador do Uruguai. O treinador argentino, recentemente oficializado no cargo, anunciou que pretende conhecer de perto jogadores que não participaram no Campeonato do Mundo do final do ano passado, e um dos jogadores que pretende observar é o guarda-redes do Sporting. Internacional sub-20 pela Celeste.

Israel, de 23 anos, terminou a temporada como titular nos leões, defendendo a baliza no dérbi frente ao Benfica e na deslocação a Vizela. No total, disputou oito jogos esta temporada e terá duas oportunidades para se estrear pela equipa principal uruguaia, dia 15 de junho frente à Nicarágua ou dia 21 frente a Cuba. Dois jogos particulares e de preparação para as eliminatórias do Mundial'2026, que se iniciam em setembro, e que serão ambos realizados no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Segundo o O JOGO apurou, responsáveis da seleção Celeste já falaram com Israel a informá-lo de que seria convocado. Além deste, Ugarte, médio que está de saída dos leões, é outro dos nomes seguros na convocatória. Quanto a Coates, presença habitual na Celeste, resta saber se vai merecer a confiança de Bielsa neste momento, dado que, segundo informações da imprensa uruguaia, dos 26 jogadores que marcaram presença no Mundial do Catar só uma dezena deverá agora ser chamada.

A lista será divulgada no próximo dia 2.