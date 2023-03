Bétis estará em negociações avançadas para o regresso de Bellerín

Sporting não deverá avançar para a contratação em definitivo do lateral-direito

Tal como O JOGO adiantou, o Sporting, que adquiriu os serviços de Bellerín por empréstimo do Barcelona até final da temporada, com a opção de prosseguir por mais duas, não deverá avançar para a contratação em definitivo do lateral-direito, que tem contrato com os catalães apenas até julho.

Nesse sentido, e tal como o nosso jornal também já havia referido, o Bétis vê com bons olhos o regresso do jogador que atuou na equipa por empréstimo do Arsenal, em 2021/22.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, diz mesmo que já existem "negociações avançadas" por parte do emblema sevilhano para a contratação do jogador no mercado de verão.

Ao serviço do Bétis, o jogador espanhol, de 28 anos, que neste momento está na fase final da recuperação de uma lesão, somou cinco assistências em 31 jogos disputados. No Sporting, atuou em apenas seis partidas, marcando um golo.