Clube andaluz está atento às negociações do equatoriano com o Valladolid e, segundo o "Estadio Deportivo", pode avançar com proposta. Em Inglaterra, saída de Raphinha pode ser determinante.

Gonçalo Plata não tem ainda garantias do seu futuro, pois o Valladolid, apesar de ter afirmado querer continuar a ter os seus serviços, admitiu ser difícil satisfazer as exigências financeiras pedidas pelo Sporting. A opção de compra cifrada nos 10 milhões de euros é pesada para o clube que subiu à I Divisão espanhola, mas tal maquia poderá não ser impedimento para outros clubes.

O "Estadio Deportivo" escreve que o Bétis ficou impressionado com o atleta, tendo enviado emissários a jogos do Valladolid, e que está atento à situação do canhoto, podendo investir caso as negociações do rival espanhol falhem com o Sporting. De Inglaterra, chegam ecos do interesse do Leeds.

Face à provável saída de Raphinha, brasileiro que militou no V. Guimarães e no Sporting e que tem Barcelona e Liverpool no lote de interessados, Plata é considerado como um talento emergente e com atributos semelhantes para jogar na faixa direita do ataque. A força económica dos clubes ingleses pode ser um trunfo a favor.

Para já, Plata aguarda com serenidade o problema judicial em que está envolvido em Espanha, isto porque o Ministério Público local pediu uma pena de prisão de seis meses devido ao acidente de viação que o atleta provocou em dezembro - que não fez vítimas -, sabendo-se que o equatoriano conduzia sob o efeito de álcool após teste feito pela polícia.

Recorde-se, como O JOGO noticiou, o Sporting está muito atento ao processo e dará o acompanhamento jurídico necessário ao jogador que tem contrato com os leões até 2024.