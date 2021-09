Besiktas confirma valor pago ao Sporting pela transferência de Valentin Rosier

Conforme apontou O JOGO em julho, o Besiktas paga cerca de cinco milhões de euros aos leões.

O Besiktas confirmou oficialmente esta quinta-feira quanto pagou ao Sporting para contratar o lateral direito Valentin Rosier, futebolista que estava vinculado aos leões. De acordo com o clube turco, 4,8 milhões de euros foram pagos à equipa portuguesa para assinar um contrato até junho de 2025 com o jogador.

"O jogador profissional de futebol Valentin Andre Henri Rosier, que foi temporariamente transferido do Sporting no período de registo da primeira transferência da temporada 2021-2022, teve os direitos de transferência adquiridos pelo nosso clube por 4.800.000 euros. Chegou-se a um acordo com o jogador até ao final da temporada 2024-2025", escreveu o clube no site oficial.

Na altura da saída de Valentin Rosier para o Besiktas, O JOGO havia informado que os dois clubes já haviam encontrado uma plataforma de entendimento a rondar os cinco milhões de euros para os verdes e brancos, que ficariam ainda com 20 por cento de uma venda futura.

Rosier já tinha atuado no Besiktas na época passada, ao serviço do qual se sagrou campeão da Turquia, por empréstimo do Sporting, clube onde nunca se chegou a afirmar depois de ter sido contratado aos franceses do Dijon, por 5,3 milhões de euros, em junho de 2019.