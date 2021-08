Besiktas "acredita que pode competir" com Sporting, Dortmund e Ajax

Branislav Ivanovic mostra o nome Besiktas no sorteio da Champions League

O Besiktas mostrou-se confiante para "competir" com os "fortes" adversários Sporting, Dortmund e Ajax, no Grupo C da Liga dos Campeões.

O Besiktas mostrou-se confiante para "competir" com os "fortes" adversários Sporting, Dortmund e Ajax, no Grupo C da Liga dos Campeões.

"São todas equipas fortes. Acredito que podemos competir com as equipas do grupo em que estamos. Faremos o nosso melhor. Temos uma boa equipa, confiamos nela. A Liga dos Campeões é uma via muito importante para nós em termos de recolha de pontos de país e marketing", perspetivou o vice-presidente Emre Kocadag.

Em declarações proferidas ao site do emblema de Istambul, o dirigente revela que "quer ver o Besiktas fazer o país feliz" e, consequentemente, "levar o nome do clube o mais alto possível na Europa".

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).