Bernardes Dinis: "Faço uma grande vénia ao Rúben Amorim"

Treinador elogiado pelo responsável do Museu do Sporting, em Leiria

Bernardes Dinis reconhece que o Sporting necessitaria de ter melhores soluções em determinados setores da equipa, realçando, nesse sentido, a qualidade do trabalho do atual treinador.

"Faltou qualidade em alguns sectores da equipa, em alguns lugares-chave. Faço uma grande vénia ao Rúben Amorim, porque realmente ele tem feito um trabalho fantástico e notável, faço vénia por tudo o que de excecional, com todas as limitações que teve na construção do plantel, ele tem feito, os titulos que ganhou, a qualidade do futebol. Há outras coisas que o ultrapassam, pelo profissionalismo e dedicação que ele transporta para os atletas. Se o Sporting tivesse uma equipa com mais qualidade em alguns sectores, o Sporting, até com alguma facilidade, conquistava o campeonato nacional", afirmou a O JOGO o responsável do Museu do Sporting, em Leiria.

Elogiado por Bernardes Dinis foi também o desempenho desta época na Liga Europa.

"Cada jogo tem a sua história. O Sporting tem feito campanha sensacional, espetacular mesmo, na Liga Europa. Se calhar os sportinguistas nem esperavam tanto. Se fizer uma exibição ao nível das que fez em Londres ou em Turim, e concretizar as oportunidades que construir, logicamente que o Sporting passa a eliminatória. Mas vai ser muito complicado, porque a Juventus, que até pode não ter uma equipa naquilo que é essencial numa equipa, tem jogadores de muita qualidade que no contra-ataque, porque é assim que normalmente as equipas italianas jogam, pode resolver a eliminatória a seu favor. Mas se o Sporting tiver a mesma qualidade que já tem tido na Liga Europa, e concretizar algumas das oportunidades que cria, porque isso não tem faltado, logicamente q ue o Sporting ganha o jogo e passa a aleiminatória", disse, concluindo com uma projeção relativamente ao campeonato nacional: "Infelizmente, não acredito que o Sporting chegue ao terceiro lugar, porque o Braga está a jogar muito bem, tem uma equipa com muita qualidade, e sete pontos já é vantagem grande sobre o Sporting, o que lhe permite alguma segurança. Por aí não acredito. Quanto à Liga Europa, é muito subjetivo, são equipas muito equivalentes, cada jogo tem a sua história. Sincera e honestamente, que é como eu pauto a minha vida, não acredito que o Sporting consiga o terceiro lugar, assim como tam,bém não acredito que conquiste a Liga Europa."