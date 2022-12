"Benfica? Se uma entrasse, não estaríamos aqui a falar de perder gás ou não..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (segunda-feira, 20h15), em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

O treinador Rúben Amorim disse este domingo que o nível de exigência do Sporting na Taça da Liga de futebol vai aumentar na receção ao Braga, mas admitiu que a equipa está num bom momento.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro dos quartos de final, em Alcochete, o técnico reconheceu que os "leões" vão "encontrar dificuldades maiores neste jogo" e lembrou, também, os perigos de um jogo a eliminar, frente a um adversário com o qual empataram 3-3 na primeira jornada do campeonato.

"O Braga é uma equipa muito forte, que está à nossa frente no campeonato, portanto, o nível vai aumentar. Vai ser um jogo extremamente difícil, um jogo para decidir quem passa à frente e isso é sempre perigoso. Mas aprendemos muito no primeiro jogo em Braga e somos melhor equipa", assumiu o treinador dos "verde e brancos".

Depois, Amorim desvalorizou a eliminação do Benfica na competição e colocou o foco na sua equipa, recusando que o empate do rival na visita ao Moreirense possa indicar uma quebra de rendimento e ser um sinal de que pode mudar o curso da época, em que os "encarnados" lideram a I Liga com 12 pontos de vantagem sobre o Sporting.

"Não vi o jogo, mas de certeza que se uma das oportunidades entrasse, não estaríamos aqui a falar de perder gás ou não perder gás. Isso não é importante, os adversários, agora, não são importantes, a não ser o Braga, e o foco é continuar desta forma: não sofrer golos, marcar golos, isso é o mais importante", atirou.

Sobre a equipa que vai enfrentar os arsenalistas na segunda-feira, o técnico não abriu o jogo, mas revelou que Adán volta a ser titular, após ter "cedido" o lugar a Franco Israel contra o Marítimo, e que Morita se juntou a Neto, St. Juste e Daniel Bragança no lote de indisponíveis por lesão, mas não revelou se é Pedro Gonçalves que vai ocupar o lugar do japonês.

A finalizar, Amorim comentou ainda a saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção portuguesa e disse "nunca" ficar surpreendido "com a saída de nenhum treinador, porque o futebol é mesmo assim", apesar de assumir que "toda a gente tem de agradecer o que ele fez", nomeadamente conquistar "os únicos dois títulos" de Portugal.

"O mister Fernando Santos ficou muitos anos na Federação [Portuguesa de Futebol], ganhou títulos, deu-nos muito e depois entram novos ciclos. Também faz parte, não só de clubes, mas também de seleções. Os jogadores mudam, os treinadores mudam e vejo com naturalidade a saída de um selecionador", comentou Amorim.

O Sporting recebe o Braga na segunda-feira, em encontro dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com início marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa orientada por Ruben Amorim apurou-se para a fase a eliminar da competição após vencer o Grupo B com vitórias sobre Farense (6-0), Rio Ave (2-0) e Marítimo (5-0), enquanto os bracarenses derrotaram Trofense (3-0), Casa Pia (1-0) e Paços de Ferreira (2-0) no Grupo D.

Na I Liga, o Braga segue à frente do Sporting, ocupando o terceiro lugar, com 28 pontos, a um do FC Porto e a nove do Benfica, enquanto os leões seguem na quarta posição, com 25 pontos nas 13 jornadas disputadas antes da interrupção para a disputa do Campeonato do Mundo Catar'2022.