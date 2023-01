"Benfica? Podemos estar em presença de uma luz ao fundo do túnel para o Sporting"

O triunfo do Braga sobre o Benfica é um pau de dois bicos para os verdes e brancos, uma vez que, se lhes diminuiu o atraso para a liderança, deixou os minhotos ainda à frente na classificação.

O Sporting já tinha dado por perdida a corrida ao título de campeão nacional, mas a derrota do Benfica frente ao Braga (3-0) voltou a pousar as calculadoras no colo dos adeptos leoninos, que já fazem contas para saber se, afinal, ainda poderá ser possível atingir o primeiro lugar do campeonato.

Os verdes e brancos estavam a 12 pontos das águias antes desta última jornada da liga, mas agora passam a estar a nove. Uma distância que ainda pode ser tida como considerável, mas que os leões, eventualmente, terão hipótese de voltar a atenuar já daqui a duas semanas, quando medirem forças com o atual líder em pleno Estádio da Luz.

Antes, porém, o Sporting desloca-se à casa do Marítimo, enquanto o Benfica recebe o Portimonense, pelo que, só se as duas equipas fizerem o mesmo resultado é que esta contabilidade é válida. Em caso de saírem vencedores dos jogos na Madeira e na Luz, os leões ficam no mínimo a seis pontos das águias, pelo que bem pode dizer-se que o apresentado como impossível passou a ser possível.

E a verdade é que o Sporting só depende de si próprio para, dentro de duas semanas, ficar a seis pontos do Benfica, não esquecendo que as duas equipas voltam a defrontar-se em maio, para a segunda volta.

Um dos jogadores símbolo da história do Sporting é Augusto Inácio, a quem O JOGO colocou este cenário.

O agora treinador concorda que o resultado precipitou uma mudança de cenário para os leões. "Uma vitória na Luz pode dar outro ânimo para o resto do campeonato. Podemos estar em presença de uma luz ao fundo do túnel para o Sporting, sem dúvida", declarou o antigo lateral-esquerdo dos leões.

Inácio relembra, contudo, que há outras duas equipas à frente dos leões: o FC Porto, com mais quatro pontos, e o Braga com mais três.

"É preciso não esquecer que o Sporting também tem que recuperar pontos ao FC Porto e quando se corre atrás de dois é muito complicado. Não esquecendo o Braga, que está na luta pela Liga dos Campeões e também se intromete nestas contas", disse, concluindo que, nesse sentido, o panorama não deixará de ser complicado: "Só estamos a ver o lado verde, mas nem uma vitória do Sporting na Luz facilita muito as contas. Será muito difícil, até porque os outros também têm valor para ganhar os seus jogos."

De qualquer forma, o leão tem tido um trajeto exemplar nos últimos jogos, com sete triunfos consecutivos em todas as provas. Para Inácio, a equipa tem dado provas de que tem capacidade para fazer um resto de campeonato condigno.

"O Sporting está no melhor momento da época. A equipa está coesa e os vários setores estão mais perto uns dos outros. Defensivamente também tem estado bem, o que é mérito do coletivo. Mas os laterais estão a fechar muito bem por dentro", comentou.