Benfica não descartado na corrida pelo título: "A luta pelo campeonato será a três"

Declarações de Pablo Sarabia, avançado emprestado pelo PSG ao Sporting, em longa entrevista concedida ao jornal espanhol "Marca".

Luta pelo campeonato será a dois ou a três? "A três. Neste momento o FC Porto e nós estamos a ganhar quase todos os jogos, mas o Benfica tem uma grande equipa e vai estar na luta até ao fim."

O Sporting repetir o título de campeão nacional? "A nossa mentalidade é ir jogo a jogo, não estamos a pensar nisso neste momento. Essa filosofia, a filosofia do Sporting, é a mesma que eu sempre tive. Se olhares demasiado para o futuro, há sempre imprevistos."

Adeptos do Sporting iniciaram uma campanha "Fica Pablo" nas redes sociais. Pode ajudar à sua continuidade no clube? "Sinto-me muito amado. Estou muito agradecido, porque estou aqui há quatro meses e quererem-te assim é muito bonito. Penso que é uma das coisas mais bonitas que há no futebol. No fim de contas, tudo ajuda. Sentires-te bem num lugar é fundamental. Foi muito difícil para mim deixar Sevilha, porque sentia que os adeptos estavam muito próximos de mim. Foi um momento difícil. Agora concentro-me em viver o momento e devolver esse afeto a todos os adeptos em cada jogo."

Tentar bater o recorde de 23 golos e 17 assistências de 2018/19: "Tento fazê-lo todos os anos. Esta temporada levo 10 golos marcados, incluindo o Sporting, PSG e a seleção. Na minha cabeça está marcar ou assistir em cada jogo para ajudar a equipa. É o meu trabalho e veremos até onde chegamos."