"Benfica favorito nas casas de apostas? Se o dinheiro fosse meu, apostaria no Sporting"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta quinta-feira, em conferência de antevisão ao dérbi com o Benfica, na 13.º jornada da Liga Bwin, na sexta-feira, no estádio da Luz.

Jogo mais difícil do ano: "Em relação ao jogo mais difícil, é sim porque é o próximo. Se me perguntar na próxima semana, será o próximo."

Favoritismo do Benfica nas casas de apostas: "Em relação às apostas, esta equipa e eu sentimos-nos muito confortáveis com isso. Temos tido uma fase com muitos elogios e funcionamos melhor ao contrário. Portanto, estamos num perfeito momento. Estamos a ganhar e agora temos o adversário como favorito. Isto é bom. Se o dinheiro fosse meu, apostaria sempre no Sporting claramente, sem qualquer tipo de problema. E dando mais dinheiro, ainda mais. Portanto é normal, acredito muito na minha equipa, jogue quem jogar. A responsabilidade é a mesma do Benfica. Temos que ganhar. Vamos enfrentar uma equipa cheia de valores, mas estamos preparados."