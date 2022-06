Benfica esteve interessado, mas projeto do Sporting cativou Jesús Alcantar

Defesa mexicano, de 18 anos, fazia parte de alvos para a formação secundária dos encarnados. Aposta do Sporting nos jovens fez a diferença. O canhoto impressionou pela maturidade quando alinhou pelo Necaxa, ante o Cruz Azul, jogo que foi determinante para que os leões avançassem pelo atleta que começará pela equipa B.

Jesús Alberto Alcantar, defesa central de 18 anos do Necaxa, está encaminhado para ser reforço do Sporting, porém o seu destino poderia ter passado pelo outro lado da 2.ª Circular, já que, ao que O JOGO apurou, o Benfica esteve interessado no seu concurso, colocando-o numa lista de potenciais alvos a contratar face à margem de progressão que demonstra ter.

Os encarnados tinham Alcantar em boa conta, mas o projeto do Sporting terá convencido o atleta, fundamentalmente porque sente que uma possível afirmação como profissional será mais fácil nos leões, que se têm pautado por uma maior aposta nos mais novos produtos da Academia de Alcochete.

Os encarnados não eram os únicos, já que Leverkusen e AC Milan seguiam o atleta, considerado, desde cedo, um talento nas camadas jovens do Necaxa e cuja capacidade técnica com o pé esquerdo se alia à envergadura física (tem já 1,90 m de altura).

O ponto decisivo para o Sporting avançar para a contratação de Alcantar foi a estreia pela equipa A do Necaxa, em fevereiro. Com a equipa a perder, o atleta substituiu Alexis Peña aos 62 minutos e, de acordo com a Imprensa local, ajudou a estabilizar a defesa, permitindo a solidez necessária para o Necaxa dar a volta ao texto: Milton Giménez, aos 85", e Rodrigo Aguirre, aos 90"+5", marcaram os golos da vitória forasteira no terreno do Cruz Azul, o que não acontecia desde 2018.

A maturidade de Alcantar encheu o olho dos scouts que por lá andavam e colocaram desde logo os holofote em cima do natural de Caborca. Mas, mesmo assim, o Necaxa teve a preocupação de não colocar pressão no jogador, baixando-o novamente às camadas jovens, motivo pelo qual não voltou a ter tempo de jogo na equipa principal.

No México, atualmente, assinala-se a dificuldade dos novos talentos conseguirem afirmar-se na Europa quando saem muito jovens para o Velho Continente e, ao que O JOGO apurou, essa é uma das preocupações do Sporting, que terá uma equipa altamente profissional para o acompanhar na adaptação ao futebol português. Irá começar por trabalhar junto da equipa B, sabendo-se que, para já, o negócio está por oficializar, mas estando claro que o Necaxa pretende preservar uma parte do passe do central.

Marsà adaptou-se rapidamente

Caso semelhante ao de Alcantar é o de Marsà. O central foi recrutado o ano passado, em final de contrato, ao Barcelona, e hoje, com 20 anos, e vai integrar o plantel às ordens de Rúben Amorim. Militando na formação de juniores e depois na equipa B dos catalães, Marsà cedo se destacou e mereceu várias observações antes de se mudar para os leões. A adaptação ao Sporting foi relativamente rápida e na época passada fez 19 jogos a titular nos bês e foi convocado 12 vezes por Amorim até se estrear pela equipa principal ante o Santa Clara.