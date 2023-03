Há algumas reservas com a condição física do jogador, que ficaram agora mais evidentes com a lesão no joelho esquerdo. Amorim prefere características diferentes no ala direito e a SAD vai estudar nomes.

Héctor Bellerín deverá sair do Sporting no final do empréstimo. Ao que O JOGO apurou, a SAD não deverá avançar para uma proposta pela contratação, a título definitivo, do atleta, que está cedido até junho pelo Barcelona, terminando, nessa altura, o contrato com os catalães.