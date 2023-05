Bellerín tem acordo verbal com o Bétis e tudo depende do Sporting

Leões têm a possibilidade de acionar a cláusula de opção de compra pelo lateral direito, mas não deverão continuar com o jogador. Se não ficar em Alvalade, Bellerín tem as portas abertas no emblema de Sevilha.

Héctor Bellerín conhecerá o futuro nos próximos dias. O Sporting vai decidir se fica com o jogador, visto que pode ativar a cláusula de opção de compra, cujo valor não foi revelado quando o Barcelona emprestado o lateral direito aos leões, em janeiro. Mas caso o espanhol não fique em Alvalade - o que é o cenário mais provável, como O JOGO já noticiou -, o Bétis é uma forte opção.

Bellerín já tem acordo verbal com os béticos, por quem já jogou, e aguarda a decisão do Sporting.

Se o negócio falhar, o Bétis tem debaixo de olho Tiago Santos, do Estoril, e Hamari Traoré, do Rennes, de acordo com o jornal Estadio Deportivo.