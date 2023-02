"Bellerín pode ficar mais de seis meses? Eu parto do princípio que eles gostam..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o ​​​​​​​Sporting-Braga (5-0), partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin.

Disse na antevisão que o Braga não tinha metade da pressão dos grandes. Resultado condiz com essa ideia? "Eu quando disse isso é porque eles têm desvantagens e o Artur Jorge não tem a obrigação de estar naquele lugar, está a fazer um trabalho extraordinário. Digo isto porque estive lá, é melhor não ter essa pressão. Não acredito que foi a pressão [que ditou a derrota do Braga], mas sim o desenrolar do jogo. Mérito do Sporting, que matou o jogo nos momentos certos e tornou tudo mais fácil".

Bellerín tem perspetivas de ficar no Sporting depois dos seis meses? "Sei que é um empréstimo e que tem hipóteses de ficar. Eu parto do princípio que eles gostam de estar cá e que querem ficar, mas depende da vontade dele e do clube. Quanto a mim, é uma hipótese, falei com o [Hugo] Viana e é uma boa hipótese".

St. Juste: "Em todos os momentos do jogo mostrou qualidade. Precisa de ter vários jogos e estamos a tentar. Ele falhou muitos jogos no passado por problemas no ombro e não fez pré-época. Ele é perfeito para aquela posição, é muito rápido e espero que ele melhore".