Bellerín perto de ser jogador do Sporting

Leões desbloquearam a saída de Porro e avançam para o lateral do Barcelona, permitindo que os catalães fiquem com uma percentagem de uma futura transferência.

Bellerín está perto de ser jogador do Sporting. Os leões desbloquearam a saída de Porro para o Tottenham e não perderam tempo, atacando o alvo de 27 anos.

O Barcelona, noticiou o "Sport", queria um valor a rondar um milhão de euros, mas terá dito sim à proposta do Sporting, que lhe permite ter uma percentagem numa transferência futura. Os leões estabelecerão ainda, ao que tudo indica, pagamentos por objetivos cumpridos, nomeadamente jogos realizados nesta transferência definitiva.

O Barcelona poupará cinco milhões de euros com os salários do atleta. Já o Sporting adquire um jogador com provas dadas na Europa por um valor residual em comparação aos anteriores alvos. Lamptey, do Brighton, e Van Ewijk, do Feyenoord, não estavam disponíveis por um valor abaixo dos nove ou dez milhões de euros.