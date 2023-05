Bellerín não fica no Sporting e terá sido abordado por clube da Turquia

Lateral direito espanhol termina a ligação ao Sporting no final da época e também termina contrato com o Barcelona em junho, passando a ser um jogador livre.

O Galatasaray terá entrado em conversações com o empresário de Bellerín, noticiou no domingo a Imprensa turca.

O ala espanhol termina contrato de empréstimo em junho com o Sporting e não vai ficar em Alvalade. Como finaliza o vínculo com o Barcelona, o Gala considera o jogador um alvo acessível para substituir Boey, ala que esteve na lista do Sporting em janeiro.