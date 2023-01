Bellerín já se despediu rumo ao Sporting e dois nomes são apontados ao Barcelona

Lateral espanhol rende Porro no plantel leonino.

Héctor Bellerín será o substituto de Porro no Sporting e na manhã desta terça-feira deslocou-se ao centro de treinos do Barcelona para se despedir dos companheiros. O jogador de 27 anos chegou à Catalunha esta temporada e realizou sete jogos, após uma passagem pelo Bétis e uma longa ligação ao Arsenal.

Segundo o jornal As, o Barcelona procura agora um substituto no plantel, destacando os nomes de Juan Foyth, argentino do Villarreal, e Pavard, internacional francês do Bayern.

Sobre este último, a chegada de Cancelo a Munique, cedido pelo City, retirou-lhe espaço de manobra no campeão alemão.