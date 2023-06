Bellerín já negoceia com o Bétis e na próxima semana vai ao Villamarín

Diário "Relevo" adianta que o lateral está convencido pelo projeto desportivo dos andaluzes e que prepara a mudança

Bellerín e o Bétis já estarão a negociar. De acordo com o diário espanhol "Relevo", o lateral de 28 anos iniciou as conversas com os andaluzes e uma mudança para Sevilha poderá estar iminente. O Bétis estará, de acordo com a publicação, disposto a satisfazer as exigências contratuais do jogador.

Bellerín, como O JOGO noticiou oportunamente, não conta para Rúben Amorim. Após ter sido cedido em janeiro, vindo do Barcelona, não convenceu e as questões físicas geraram algumas dúvidas na SAD quanto a um possível investimento a longo prazo no jogador. Fez 13 jogos e um golo com a camisola dos leões.

Ainda antes de fechar com os andaluzes, Bellerín voltará a jogar no Estádio Benito Villamarín, na próxima terça-feira, no jogo de despedida de Joaquín.