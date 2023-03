Bellerín em tratamento um dia depois da receção ao Arsenal

Lateral espanhol sofreu um traumatismo no joelho esquerdo e, para já, junta-se a Daniel Bragança

Menos de 24 horas depois do empate caseiro contra o Arsenal (2-2), referente à primeira mão dos oitavos da Liga Europa, o Sporting regressou ao trabalho e Héctor Bellerín, lesionado, não entrou nas contas.

A contas com um traumatismo no joelho esquerdo, o espanhol, que não esteve na ficha do último jogo, diante da antiga equipa, realizou tratamento e juntou-se a Daniel Bragança.

Os titulares contra o Arsenal realizaram trabalho de recuperação, a dois dias da receção ao Boavista, o próximo adversário dos leões.