Bellerín de saída do Sporting e "iminente" no Bétis

Diario de Sevilha coloca o ala no clube andaluz, garantindo que o acordo está feito e que será anunciado mal o emblema liberte vaga no plantel

Bellerín está "iminente" no Bétis, assim explica o Diario de Sevilha, que dá conta de "negociações acertadas" entre jogador e clube andaluz para um "contrato de longa duração".

O ala espanhol poderá voltar ao Bétis para ocupar uma das posições na lateral direita e o periódico espanhol diz mesmo que o anúncio "está para breve", faltando apenas que se confirme uma saída no plantel e que abra a possibilidade da inscrição do jogador no próximo campeonato espanhol.

Frederico Varandas dera a garantia, em entrevista à Sporting TV, que Bellerín não ficava no Sporting por "decisão técnica, administrativa e da Direção", que assim não aciona a opção de contratar o jogador que expira contrato com o Barcelona, no final do mês de junho.