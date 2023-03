Bellerín convence e Rúben Amorim quer agarrá-lo: treinador pretende evitar outras abordagens

Lateral espanhol chegou cedido até junho e o técnico está disposto a dar-lhe mais anos de leão ao peito

Héctor Bellerín está a convencer Rúben Amorim. O jogador de 27 anos está cedido pelo Barcelona até final da temporada, clube com o qual termina contrato em junho. O atleta poderá encontrar uma solução para o seu futuro a qualquer momento, mas o treinador do Sporting, sabe O JOGO, quer evitar outras abordagens e sinalizou à Direção que está satisfeito com o desempenho do espanhol e que vê com bons olhos a continuidade para 2023/24.