Bayern já terá feito uma abordagem por jovem apontado ao Sporting

Kim Ji-Soo atua como central e tem 18 anos.

Kim Ji-Soo, jovem central sul-coreano de 18 anos, promete agitar o próximo mercado de verão. A imprensa da Coreia do Sul informa que o defesa, atualmente jogador do Seongnam FC, continua bem cotado no Bayern de Munique, depois de também ter sido apontado ao Sporting.

As últimas informações indicam que o campeão alemão, que esta sexta-feira anunciou Thomas Tuchel como sucessor de Nagelsmann, já fez uma abordagem junto do emblema sul-coreano, sendo que o interesse leonino se mantém, assim como de clubes ingleses, escoceses e turcos.

Kim Ji-Soo, que recentemente esteve no Campeonato Asiático no escalão sub-20, e é presença provável no Mundial da categoria, que começa a 20 de maio, é comparado a Kim Min-Jae, central do Nápoles e uma grande figura do futebol da Coreia do Sul.