Battaglia pode render cinco milhões de euros ao Sporting, mas depende de um fator

Haverá vontade, mas a concretização do desejo estará dependente da permanência e dos objetivos desportivos da presente época: a luta está apertada.

A permanência de Rodrigo Battaglia no futebol espanhol poderá ir além da presente temporada.

Segundo O JOGO apurou, o Alavés, emblema onde o internacional argentino atua na condição de emprestado até ao final da estação em curso, equaciona seriamente acionar a cláusula de opção de compra do médio, fixada nos cinco milhões de euros.

Porém, tal cenário está dependente de uma premissa fundamental: a permanência do Alavés no principal escalão do futebol espanhol, sendo que atualmente ocupa a 16.ª posição com 22 pontos, os mesmos que tem o Valladolid, o primeiro clube em posição de despromoção, e apenas mais dois que o último classificado da competição, concretamente o Huesca. Há, claro, que contar com a possibilidade de, em pleno defeso, o emblema se interessar por outro jogador, já para nem falar nos condicionalismos económicos com origem no impacto da pandemia.

Sem espaço no Sporting nem nas ideias de Rúben Amorim, Battaglia, de 29 anos, tem contrato com o emblema de Alvalade até junho de 2023, auferindo um vencimento elevado: cerca de 1,4 milhões de euros livres de impostos por ano, algo que a SAD pretende atenuar.

O Alavés, neste contexto, surge como um cenário do agrado do jogador, ainda que este represente um encargo salarial considerável e esteja disponível para algumas cedências para prosseguir a carreira em Espanha.