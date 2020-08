Battaglia está de saída do Sporting, agora a questão é saber como

Argentino quer ficar na Europa para voltar à sua seleção e a SAD está a ponderar cedência.



Na contagem decrescente para a pré-temporada, a porta de saída do leão poderá ver Battaglia cruzá-la, tal como O JOGO noticiou ontem. A questão, porém, é como irá deixar Alvalade, uma vez que a SAD leonina não contempla a desvinculação para já.

Descontente no Sporting por estar longe de ser prioridade para o técnico Rúben Amorim, o internacional argentino quer prosseguir a carreira noutras latitudes, sendo certo que o camisola 16 verde e branco dá primazia à continuidade no futebol europeu. Todavia, o desígnio da Sporting, SAD para este caso específico passa por cedência por empréstimo, mas a situação ainda não é clara, uma vez que ainda não há proposta concreta pelo sul-americano de 29 anos.

Seguro é o desiderato de Battaglia em jogar com assiduidade, pois ainda sonha em voltar à seleção argentina. Contudo, no imediato o plano do atleta passa por recuperar os índices de competitividade e confiança, uma vez que em novembro de 2018 sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito que o forçou a longa paragem e da qual sofreu recidivas, razão pela qual efetuou somente 20 partidas durante a estação 2019/20, 13 delas como titular.