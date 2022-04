"Banho tático de Nélson Veríssimo? Escrevam o que quiserem"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após a derrota caseira no dérbi com o Benfica, 0-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

Banho tático de Veríssimo? Ainda acredita no título? "O que eu sinto por não poder lutar já pelo título, e acho que isso temos de encarar com naturalidade, só o que nos custa a nós, e falando diretamente de mim, é-me completamente indiferente que se dê um banho tático ou não. Aquilo que sinto em relação ao facto de não conseguir agora lutar pelo título... Escrevam o que quiserem. Foi mais feliz, foi mais competente do que eu. Sim, o treinador do Benfica foi melhor. Os jogadores do Sporting comportaram-se muito bem e as mexidas do treinador ali tiraram-lhes alguma qualidade de jogo que estávamos a ter, [estávamos] a empurrar o Benfica para o último terço. Faltou-nos, claramente, inspiração, mas os jogadores tiveram muita transpiração. Em relação ao banho tático, escrevam o que quiserem, é-me completamente indiferente."