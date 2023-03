AZ Alkmaar é o adversário do Sporting na final four da Youth League

Formação neerlandesa goleou o Real Madrid por 4-0 nos quartos de final.

Está conhecido o adversário do Sporting na final four da Youth League. Com a vitória expressiva do AZ Alkmaar na receção ao Real Madrid (4-0), a formação neerlandesa vai defrontar os leões nas meias-finais da Liga dos Campeões de sub-19, que vão ser disputadas em Nyon, na Suíça.

Após já ter eliminado o Eintracht Frankfurt (5-0) e o Barcelona (3-0) nas rondas anteriores, o conjunto orientado por Jan Sierksma foi para o intervalo a vencer os merengues por 2-0, na sequência dos golos de Daniel Beukers (25') e Ernest Poku (29').

Na segunda parte, o AZ continuou com a mira afinada e aumentou a vantagem no marcador por intermédio de Mexx Meerdink (78') e novamente de Beukers, que bisou aos 85'.

Na outra meia-final da Youth League, o Milan vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Dortmund e os croatas do Hajduk Split, que está marcada para as 17h30, em solo alemão.