Minuto 85: marca o Sporting! Ivanildo faz o 2-1 com um autogolo! Coates intercetou no meio-campo e serviu Pote, este cruzou e Ivanildo atrapalhou-se na tentativa de cortar com o pé direito

Leia também Benfica Benfica terá sondado Di María, mas tem concorrência de peso Portal Relevo adianta que o Galatasaray abordou o médio da Juventus e que o Barcelona pensa nele, como rebuçado para atrair Messi