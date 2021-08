Áustria Viena recruta jovem talento australiano em Alcochete

Termos da transferência definitiva do atacante nascido na Austrália, chegado a Alcochete com 12 anos, não foram reveladas pelas partes

Tristan Hammod, avançado de australiano de 18 anos que integrava a equipa de juniores do Sporting, clube para o qual se mudou em 2015, foi anunciado esta sexta-feira como reforço do plantel do Áustria de Viena (I Liga austríaca).

O emblema austríaco referiu, no anúncio da contratação do multifacetado jovem atacante - é capaz de desempenhar várias funções na zona ofensiva - que as partes envolvidas concordaram em não revelar os termos da transferência definitiva.

"Quero ganhar novas experiências aqui, é um novo começo para mim e estou realmente entusiasmado. A Áustria é um belo país e já ouvi falar muito do futebol daqui. O estádio aqui é ótimo, tão roxo que estou realmente ansioso", afirmou Hammond, nas primeiras declarações com a camisola do Áustria Viena vestida.

O ex-avançado dos juniores do Sporting, natural da Austrália, ingressou no emblema leonino na época 2015/16, oriundo do Belenenses, com 12 anos. Na temporada 2017/18, foi campeão de iniciados e, dois anos depois, participou no Mundial sub-17.

Hammod vai, agora, tentar contribuir para o sucesso do Áustria de Viena, que foi eliminado na primeira ronda de qualificação da Conference League e somou apenas um ponto em seis possíveis no principal campeonato austríaco.