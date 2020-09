"Ausências? Não é relevante, os que estiveram apresentaram-se bem"

Declarações de Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, após a vitória por 1-0 sobre o Aberdeen.

Arranque vitorioso: "É o primeiro jogo da época, foi muito importante, um bom resultado. Eles tinham vários jogos oficiais e nós demos uma resposta boa. A preparação teve de ter grande solidariedade e resiliência de todos. Foi um jogo bem conseguido, mas foi um jogo apenas."

Nove de fora? "Não é relevante. Há um conjunto de jogadores não disponíveis, mas os que estiveram foram seguros, apresentaram-se bem com a estratégia que queríamos. O rival nunca procurou a vitória ou o golo, teve a defesa baixa. Nós definimos o ritmo de jogo. Tenho de elogiar todos. A estrutura esforçou-se para dar condições de excelência."

Falta de Rúben Amorim? "Foi fora da rotina. As dificuldades ultrapassamos com motivações e objetivos. Temos de pensar já no próximo jogo. Foi importante entrar assim. É importante a participação dos jovens, estarmos unidos. Estamos a pensar no próximo passo, em fazer melhor. Tivemos a capacidade de manter a cabeça fria. Mantivemos sempre uma boa dinâmica. O que se notou foi que quem entrou, fê-lo com espírito coletivo muito forte. É um bom sinal estar a construir uma equipa agressiva e forte."

LASK Linz? "Preparar o Paços de Ferreira é o que nos interessa já."