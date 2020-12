Aumento à vista para mais uma das jovens pérolas do Sporting

Responsáveis leoninos mantêm estratégia de reforço das condições salariais, por patamares, dos atletas mais jovens formados no clube. Tiago Tomás renovou até 2025 em junho último.

A política de valorização dos ativos formados no clube é para manter, daí que, em linha do que tem vindo a acontecer com outros atletas do plantel às ordens de Rúben Amorim, a SAD liderada por Frederico Varandas, segundo O JOGO apurou, já tem programada para o próximo ano a melhoria das condições salariais de Tiago Tomás, isto mantendo o avançado o processo evolutivo que tem evidenciado no início da presente temporada.

Com idade ainda de júnior, Tiago Tomás é visto internamente como uma das grandes promessas do clube, estando num patamar competitivo semelhante ao de Nuno Mendes, ainda que o mercado não tenha sido apelativo, até ver, para o camisola 19. Ainda assim, os responsáveis leoninos abrem a porta a uma nova renovação do contrato, no entanto o processo só deverá conhecer evoluções no final do primeiro semestre de 2021.

É certo que Tiago Tomás, tal como Nuno Mendes, renovou em junho último o seu vínculo laboral até 2025, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, que naturalmente confere outra força negocial ao Sporting, no entanto, até porque o nivelamento salarial nos elementos do plantel principal que chegam da formação é feito de forma progressiva, há a vontade política de ir melhorando as condições dos atletas à medida do rendimento por estes auferidos, ele que atualmente tem um vencimento na ordem dos 120 mil euros brutos por temporada. Nuno Mendes, por exemplo, no acordo efetuado recentemente, passou para um ordenado anual bruto de 400 mil euros, o qual é progressivo à razão de cerca de 100 mil euros por cada ano de contrato até 2025.

Processo terá avanços até ao final do primeiro semestre, em linha com o que aconteceu com Nuno Mendes

Tiago Tomás, esse, continua a queimar etapas no seu processo evolutivo. Na época passada começou integrado no plantel dos juniores, onde marcou golos com regularidade, concretamente 13 e 17 jogos, subiu aos Sub-23, onde obteve três em seis jogos e terminou a estação integrado no plantel principal por decisão de Rúben Amorim. Aí, acabou por atuar em cinco jogos, somando 169 minutos sem qualquer golo marcado. Na presente estação, Tiago Tomás já conta com 15 jogos realizados, nos quais contabiliza 841 minutos, nove deles como titular. Anteontem, no Estádio Nacional, no Jamor, Tiago Tomás apontou o seu quinto golo na presente época e ainda sofreu a falta passível de grande penalidade que permitiu a João Mário colocar os leões em vantagem no marcador e conquistar os três pontos.