Augsburgo termina empréstimo e Renato Veiga volta mais cedo ao Sporting

A cedência do jovem central português estava prevista até ao final do ano, mas o clube alemão anunciou o seu término ao fim de oito meses.

O Augsburgo, da Bundesliga, anunciou esta terça-feira o término antecipado do empréstimo de Renato Veiga, jovem central português que vai regressar mais cedo do que o inicialmente previsto ao Sporting.

"O FCA decidiu terminar o empréstimo de Renato Veiga ao clube antes do final do seu contrato. Desejamos-te o melhor para o futuro, Renato!", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do clube alemão.

O central , de 20 anos, foi emprestado em janeiro ao Augsburgo, onde realizou 13 partidas na segunda metade da época passada e tinha contrato até ao final deste ano. Agora, vai regressar mais cedo do que o esperado ao Sporting, onde ainda não fez a estreia pela equipa principal.