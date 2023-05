Augsburgo prepara seis milhões de euros por Renato Veiga

Staff técnico do Augsburgo está muito satisfeito com o desempenho de Renato Veiga

Emblema alemão não podia estar mais satisfeito com o rendimento do jogador que (ainda) pertence ao Sporting, pelo que, segundo tudo o indica, vai pagar a cláusula de compra

O Augsburgo está a preparar-se para acionar, junto do Sporting, a cláusula de compra de Renato Veiga, futebolista de 19 anos que atua no clube alemão desde o último mês de janeiro, por empréstimo dos verdes e brancos. A informação foi na terça-feira avançada pelo portal "Fussbal Transfers" e mais tarde confirmada por O JOGO.

Desde que se estreou pelo clube, a 11 de janeiro, o português falhou apenas duas das 14 partidas disputadas. A titular só fez duas, mas as exibições têm merecido aprovação geral de treinador e dirigentes.

A cedência de Veiga deixava em aberto duas possibilidades para os alemães adquirirem posteriormente o jogador: ou até ao fim da próxima janela de mercado, mediante o pagamento de uma verba na ordem dos seis milhões de euros; ou depois, até 31 de dezembro, por mais um milhão, sensivelmente, ou seja, na ordem dos sete milhões de euros.

O JOGO sabe que o treinador do Augsburgo não podia estar mais satisfeito com o rendimento de Renato no clube, o mesmo acontecendo com os principais dirigentes. O que significa que, apesar de nada estar oficializado nesse sentido, o mais provável é que a cláusula de compra seja mesmo acionada já no primeiro dos prazos citados, conseguindo assim os alemães poupar um milhão de euros, caso a mesma decisão fosse tomada mais tarde.

O Sporting recebe seis milhões de euros se a cláusula for acionada no próximo defeso

O jogador português é médio de raiz, mas no Augsburgo tem atuado preferencialmente na defesa, a lateral esquerdo ou a central. Só num jogo atuou a médio e apenas na segunda parte, depois de ter começado o encontro no banco. Na última partida efetuada, diante do Dortmund, deixou muito boa impressão na esquerda da defesa, atuando os 90 minutos, o que aconteceu pela segunda vez esta época. Até agora, porém participou em 12 partidas, num total de 14 disputadas pelo clube desde que se estreou, a 11 de fevereiro.

O balanço não podia ser mais positivo e, na equação, entra também o facto de Veiga ser presença habitual na seleção portuguesa de sub-20, ostentando mesmo, em alguns jogos, a braçadeira de capitão.

Quando foi assinado o contrato de empréstimo entre o Sporting e o Augsburgo, válido por onze meses, ficou acautelado que, no caso de uma futura venda do jogador por parte do Augsburgo, o Sporting arrecada uma percentagem do valor dessa eventual transação.