Divulgação dos áudios do VAR: Sporting enaltece posição de Benfica e V. Guimarães

SAD leonina emitiu um comunicado na tarde deste domingo.

A SAD do Sporting emitiu este domingo um comunicado, enaltecendo que "passadas nove jornadas da presente Liga, dois clubes já se tenham mostrado publicamente favoráveis à divulgação dos áudios do VAR", no caso V. Guimarães e Benfica. Isto apesar de ambos terem "votado contrariamente" à pretensão do Sporting no sentido de alterar os regulamentos.

"Ambas as inflexões são de saudar e a Sporting SAD não deixará de acolher os contributos de todos quantos queiram acompanhar a sua defesa da arbitragem e dos seus agentes. Espera, no entanto, que estas posições não sejam momentâneas, mas sim estruturais e que, no futuro, signifiquem um voto favorável a esta mudança do futebol português", pode ler-se.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Sporting CP - Futebol, SAD congratula-se que, passadas nove jornadas da presente Liga, dois Clubes já se tenham mostrado publicamente favoráveis à divulgação dos áudios do VAR. Na verdade, os clubes em questão, Sport Lisboa e Benfica e Vitória Sport Clube, tinham votado contrariamente à nossa pretensão em junho de 2022 de alterar os Regulamentos da Liga.

Ambas as inflexões são de saudar e a Sporting SAD não deixará de acolher os contributos de todos quantos queiram acompanhar a sua defesa da arbitragem e dos seus agentes. Espera, no entanto, que estas posições não sejam momentâneas, mas sim estruturais e que, no futuro, signifiquem um voto favorável a esta mudança do futebol português.

Relembremos que em dezembro de 2020, a Sporting SAD promoveu a realização do seminário internacional 'VAR Future Challenges', que reuniu vários especialistas internacionais para debater possíveis soluções para melhor utilização do VAR. Já em Junho deste ano a Sporting SAD apresentou um conjunto alargado de propostas de alteração aos Regulamentos da Liga tendo em vista, entre outros objectivos, a utilização de todas as comunicações entre os elementos da equipa de arbitragem, incluindo o VAR.



É tempo de percebermos que as melhores práticas podem começar aqui mesmo, e que só com coragem e inovação será possível um futebol mais credível e transparente. A Sporting SAD continuará atenta e diligente na procura das melhores soluções, pugnando pela sua implementação de forma célere e sustentada."