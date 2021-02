Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, depois da vitória por 2-1 no reduto do Gil Vicente.

Estrelinha de campeão: "Hoje não foi estrelinha, foi querer e fizemos por isso. Já tivemos a estrelinha com o Belenenses e em jogos com os grandes, mas desta vez não. Procurámos até ao fim, o árbitro ainda não tinha apitado e eu senti sempre que podíamos fazer golo e ganhar."

Imagina os sportinguistas a festejar o título? "Não imagino nada ainda. Imagino ganhar ao Paços de Ferreira. Penso em que como trabalhar e melhorar. Há muita coisa para trabalhar. Estamos longe de qualquer festa. Isso foi na Taça da Liga, que ganhámos. Até voltarmos a ganhar alguma coisa, não se pensa em festas."

Exibição de Paulinho: "Não foi o melhor dos jogos do Paulinho, mas é normal. Chegou a uma equipa nova, não teve muito espaço para fazer a ligação, depois em algumas não acertou bem na bola. Faz parte, sem espaço, mas criou sempre problemas. Eu estou feliz com ele e isso é o principal. Vai ter ainda muitos golos na carreira."

Equipa sai mais motivada pela forma como ganhou? "Não sai mais motivada, isso é quando domina, não tem oportunidades contra... 'Deixámos andar, vai ser mais do mesmo, não nos vão criar perigo'. A meu ver, saímos uma equipa mais ciente do que pode acontecer nos próximos jogos. Mérito do Gil Vicente, mas nós tivemos responsabilidade. Uma equipa que dá a volta tem muita coisa a melhorar."