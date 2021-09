O Sporting até tem melhor média de remates por jogo esta época, mas são menos letais. Amorim identificou o problema e confia em melhorar os números, que com o Marítimo bateram no fundo

O Sporting está a ter dificuldades visíveis na finalização e para resolver jogos, apenas conseguiu marcar nas duas últimas partidas da Liga Bwin de grande penalidade e os números não enganam: há uma quebra na eficácia e em particular nos jogadores da frente de ataque.

Na época do título os avançados tiveram mais peso no total de golos marcados e as dificuldades que estes registam em 2021/22 afetam o aproveitamento global das oportunidades