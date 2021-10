Ataque à Academia: Fernando Mendes entregou-se para cumprir resto da pena

De recordar que o antigo líder da claque Juventude Leonina havia sido condenado a cinco anos de prisão efetiva.

Fernando Mendes, antigo líder da claque Juventude Leonina, entregou-se na terça-feira ao estabelecimento prisional de Linhó, de forma a cumprir o resto da pena a que foi condenado no processo do ataque à Academia do Sporting. Foi o próprio a anunciá-lo nas redes sociais.

De recordar que Fernando Mendes havia sido condenado a cinco anos de prisão efetiva, no entanto, vários problemas de saúde fizeram com que ainda não estivesse detido.

